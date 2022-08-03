أبوجا 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واستوعد الجيش النيجيري باستخدم أقصى قوة باقتلاع الميليشيات المسلحة التي تقف وراء تصاعد انعدام الأمن في البلاد وسط مخاوف من أن الوضع قد يؤثر إذا لم تتم السيطرة عليه على الانتخابات العامة التي تحل في فبراير.وقال قائد القوات الجوية النيجيرية المارشال أولادايو أماو في بيان إن قادة عسكريين أعلنوا خلال اجتماع أمس أن الوضع الأمني "لا يزال هشاً ويكتنفه الغموض" مع تحرك الميليشيات المسلحة بين الولايات الشمالية.//انتهى//21:22ت م0187