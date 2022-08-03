الكويت 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واسرحبت دولة الكويت باتفاق تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية لمدة شهرين إضافيين مع تأكيد فتح المعابر الإنسانية في تعز.وأشادت وزارة الخارجية الكويتية بالمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في تعزيز الالتزام بالهدنة وتمديدها التي جاءت برعاية الأمم المتحدة، ضمن سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية وصولاً إلى حل سياسي شامل.وأعربت عن تطلع دولة الكويت إلى أن يكون تمديد الهدنة في اليمن مدخلاً لبدء العملية السياسية، وصولاً إلى حل سياسي شامل يضمن أمن اليمن واستقراره ويحقق تطلعات شعبه.//انتهى//21:32ت م0188