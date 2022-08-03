الخرطوم 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس بمقر إقامته اليوم، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس.وجرى خلال اللقاء بحث استئناف العملية السياسية بالسودان، وصولاً لمرحلة الانتقال الديمقراطي، وتشكيل المؤسسات، والرؤية المستقبلية لاستئناف الحوار بين الأطراف كافة، خاصة فى ظل التحركات الإيجابية التى تشهدها الساحة السياسية.//انتهى//21:41ت م0190