السيح 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأعلنت جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج، عن بدء القبول والتسجيل في برامج مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح للفصل الأول من العام الدراسي القادم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 13 - 1 - 1444 هـ.ويشتمل الفصل الدراسي الأول على العديد من البرامج التعليمية والتدريبية والسلوكية والعلاجية لفئات ذوي الإعاقة، العوق العقلي، ومتعددي العوق، والتوحد، وفَرَّط الحركة وتشتت الأنتباه، ومتلازمة داون. وتهدف برامج مركز جذا للرعاية النهارية بالسيح إلى تطوير ورعاية وتنمية وصقل مهارات وقدرات ذوي الإعاقة ليكونوا متمسكين بقيمهم الإسلامية والوطنية مكتسبين معارف واتجاهات ومهارات وفقاً لقدراتهم ، والتفاعل بإيجابية مع متغيرات العصر وتقنياته.// انتهى //21:45ت م0191