الرياض05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسشهَّرت وزارة التجارة بشركة تجارية تختص في بيع السيارات بمدينة الدمام بعد صدور حُكم قضائي يدين المنشأة ومديرها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ببيع سيارة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام يقضي بفرض غرامة مالية 50 ألف ريال، وسجن المخالف لمدة شهر، وإغلاق المنشأة لمدة مماثلة وإلزامها باسترجاع السيارة وإعادة قيمتها كاملة للمستهلك، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.وشددت وزارة "التجارة" على مراقبة التزام المنشآت التجارية كافة بأنظمة حماية المستهلك، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين.ودعت "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.// انتهى //21:57ت م0193