الدائر بني مالك 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم ، انطلاق البطولة المفتوحة لكرة القدم للعام الحالي ٢٠٢٢م المقامة على الملعب المنحوت بمركز جبال الحشر التابع لمحافظة الدائر بني مالك .وشارك سموه شباب وأهالي مركز الحشر مشاهدة إحدى المباريات المقامة بالبطولة.كما اطلع سموه على ما يتضمنه الملعب من مرافق ومدرجات ، وأبرز المستجدات الإنشائية والتطويرية بالملعب ومراحل الإنجاز التي تمت، سعيا لتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق الجاهزية الكاملة لاحتضان المناسبات الرياضية.// انتهى //21:57ت م0194