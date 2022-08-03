رياضي / سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى البطولة المفتوحة على الملعب المنحوت بمحافظة الدائر
الأربعاء 1444/1/5 هـ الموافق 2022/08/03 م واس
الدائر بني مالك 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم ، انطلاق البطولة المفتوحة لكرة القدم للعام الحالي ٢٠٢٢م المقامة على الملعب المنحوت بمركز جبال الحشر التابع لمحافظة الدائر بني مالك .
وشارك سموه شباب وأهالي مركز الحشر مشاهدة إحدى المباريات المقامة بالبطولة.
كما اطلع سموه على ما يتضمنه الملعب من مرافق ومدرجات ، وأبرز المستجدات الإنشائية والتطويرية بالملعب ومراحل الإنجاز التي تمت، سعيا لتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق الجاهزية الكاملة لاحتضان المناسبات الرياضية.
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21:57ت م
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