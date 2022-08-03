مسقط 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واسرحبت سلطنة عُمان بإعلان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ عن اتفاق الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين.وأعربت وزارة الخارجية العُمانية عن أملها في أن يؤسس ذلك الاتفاق لمباحثات موسعة برعاية الأمم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل، ومعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية، وبما يؤدي إلى تحقيق سلام مستدام في اليمن.وأشادت سلطنة عُمان بالتعاون القائم مع المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي في مساعي حل الأزمة اليمنية.//انتهى//22:02ت م0195