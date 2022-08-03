بريدة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء اليوم ، على إنتاج مزارع العنب بالمنطقة، والصناعات التحويلية المشتقة من العنب، وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم لمزرعة عاليات القصيم شمال المنطقة .وأبدى سمو أمير القصيم إعجابه بالجهود التي يبذلها مزراعو العنب بالمنطقة، متطلعاً إلى التوسع بشكل أكبر في زراعة العنب بالمنطقة ، ليكون لها مهرجان أكبر من الحالي، ينافس المزراع العالمية وتحقيق الأفضلية من بينها .ونوّه سموه بما توليه القيادة الحكيمة - أعزها الله - من رعاية واهتمام للمزارعين ودعم المنتجات الزراعية ، حرصا على الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي .وشاهد سمو أمير القصيم خلال الزيارة دور مزارعي العنب في الاستفادة من العنب في الصناعات التحويلية التي أسهمت في دعم المداخيل الاقتصادية للمزارعين، وتسويقها بشكل أكبر سواء عبر مهرجان العنب أو من خلال نقاط البيع التسويقية .رافق سموه خلال الزيارة الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عسم الرمضي, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني، والمشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع, ومحافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي .// انتهى //22:36ت م0198