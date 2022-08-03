أبها 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسنفّذ مستشفى سراة عبيدة اليوم، فعالية بمناسبة " اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي”، عبر الشاشات بصالات الانتظار، والعيادات، ووحدة الكلى، والأسنان، وأقسام التنويم بالمستشفى، إلى جانب توزيع المنشورات على المرضى والمراجعين.وتهدف الفعالية للحد من انتشار المرض وتقليل الوفيات الناجمة عن الإصابة بتليف وسرطان الكبد، حيث بلغ عدد المستفيدين 450 مستفيداً ومستفيدة.// انتهى //22:37ت م0199