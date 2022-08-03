عام/ مستشفى سراة عبيدة يُنفّذ فعالية " اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي"
الأربعاء 1444/1/5 هـ الموافق 2022/08/03 م واس
أبها 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واس
نفّذ مستشفى سراة عبيدة اليوم، فعالية بمناسبة " اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي”، عبر الشاشات بصالات الانتظار، والعيادات، ووحدة الكلى، والأسنان، وأقسام التنويم بالمستشفى، إلى جانب توزيع المنشورات على المرضى والمراجعين.
وتهدف الفعالية للحد من انتشار المرض وتقليل الوفيات الناجمة عن الإصابة بتليف وسرطان الكبد، حيث بلغ عدد المستفيدين 450 مستفيداً ومستفيدة.
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22:37ت م
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