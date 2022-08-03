أبها 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، اليوم، صالة التنفيذي بمطار أبها، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة "التنفيذي" جلبان بن محمد الجلبان وعدد من كبار المسؤولين.وفور وصول سموه، استمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع الذي احتوى تصميمه الداخلي على شعار إستراتيجية منطقة عسير " قمم وشيم"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - مؤخراً، لتصبح عسير وجهة سياحية عالمية طوال العام، لما تتميز به من طبيعة ومعالم ثقافية وسياحية جاذبة للسياح القادمين من مختلف بلدان العالم.واطلع الأمير تركي بن طلال على تجهيزات الصالة التي تميزت بتصميمها العصري الذي يجمع بين الأصالة والحداثة وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، التي جهزت بمرافق للأشخاص من ذوي الإعاقة، وروعي فيها أن تكون صديقة للبيئة باحتوائها على أشجار ونباتات طبيعية؛ لإضفاء أجواء من الطبيعة الخلابة التي تتميز بها المنطقة.من جهته ثمّن جلبان بن محمد الجلبان رعاية سمو أمير منطقة عسير وتدشينه لصالة كبار الشخصيات في مطار أبها الدولي، التي تأتي بعد نجاح تدشين الصالة التنفيذية بمطار عرعر الأسبوع الماضي، حيث حققت " التنفيذي" اليوم إنجازاً جديداً بتدشين الصالة التنفيذية بمطار أبها، مبيناً أنه استغرق العمل فيها 88 يوماً، وتقع على مساحة تقدّر بـ 600 متر مربع، بزيادة 100% في الطاقة الاستيعابية، وتتسع لـ 82 ضيفاً خلال الساعة الواحدة، وقد جهزت بأحدث الأنظمة والخدمات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات الضيوف لتعزيز تجربتهم وتقديم خدمات مميزة لهم.وأبان الجلبان أن شركة التنفيذي تتولى إدارة وتشغيل جميع الصالات التنفيذية في مطارات المملكة، وتضم 27 صالة لخدمة أعضاء التنفيذي، وتقدم العديد من الخدمات المتميزة لتمنحهم تجربة سفر استثنائية، كما يأتي تدشين هوية التنفيذي الجديدة ضمن خطتها الطموحة في توسيع أعمالها وتعزيز التنافسية وتنويع وإثراء تجربة عملائها بخدمات راقية لتكون الشركة الرائدة في تقديم خدمات فاخرة في المطارات، مؤكداً حرص الشركة على الإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.// انتهى //22:44ت م0200