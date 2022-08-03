بريدة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسكشفَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عن الطموح الكبير لإيجاد مصانع للصناعات التحويلية للعنب ومشتقاته .جاءَ ذلك بعد أن زارَ سموُّهُ - اليوم - مهرجانَ العنب بالقصيم في نسخته التاسعة في مركز الصليبية .ووصفَ سموُّ أميرِ القصيم مهرجانَ العنب بأنه أحد المهرجانات المهمَّة بالمنطقة، مؤكداً أنَّ وجودَ أكثر من 60 مزرعةً في شمال المنطقة سبب أن يكون له مهرجان بالمنطقة ، مشيراً إلى أنَّ البداياتِ ليست كما هي الأن، كونه أصبحَ لدينا صناعاتٌ تحويليةٌ شجعتْ على زراعة وتسويق العنب، ونشاط كبير في المنتج وجودته، معرباً عن سعادته بحجم الإنتاج في كميات العنب في النسخة التاسعة للمهرجان.وقَدَّمَ سموُّهُ شكرَه للمسؤولين بالمنطقة ممثلةً في محافظة عيون الجواء ، وفرع وزارة البيئة والمياه،وأمانة المنطقة ، وبلدية القوارة ، مبدياً تقديرَه لجميع المزارعين على اهتمامهم بهذا المنتج الاقتصادي .وكان سموُّ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل قد زارَ مهرجانَ العنب بالقصيم، وفور وصول سموه لمقر المهرجان تجوَّلَ فيه واطَّلعَ على ما يحتويه من أقسام مختلفة من معارض متعددة اشتملَتْ على أكثر من 80 معرضاً، وطريقة إعداد عصير العنب وأنواعه المتعددة، والمزارع المشاركة في معارض المهرجان, وكذلك الجهات المشاركة في الصناعات التحويلية لمنتج العنب.ثم تَوَجَّهَ سموُّهُ للحفل المُقام بهذه المناسبة الذي بدأ بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العسَّاف الذي ثمّن لسمو أمير القصيم اهتمامه ورعايته للمهرجانات الزراعية بالمنطقة ،مقدِّراً لسموِّه زيارتَه مهرجانَ العنب, الذي يعدُّ أحدَ المهرجانات الزراعية التي تميَّزت بها المنطقة.إثر ذلك قُدِّمَ عرضٌ مرئيٌّ عن المهرجان الذي يعدُّ مبادرةً وفكرةً مقدمة من قبل سموِّ أمير منطقة القصيم لتسويق منتجات مزارع العنب بالمنطقة، بعدها كَرَّمَ سموُّهُ الجهاتِ الحكوميةَ والخاصةَ الداعمةَ للمهرجان .رافقَ سموُّه خلال الزيارة الوكيلُ المساعدُ للشؤون التنموية بإمارة القصيم عسم الرمضي, وأمينُ المنطقة المهندس محمد المجلي، ومديرُ شرطة القصيم اللواء علي القحطاني، والمشرفُ العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع, ومحافظُ عيون الجواء محمد بن عثمان العسَّاف, ومديرُ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي .// انتهى //22:56ت م0201