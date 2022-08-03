بريدة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مركز الصليبية التابع لمحافظة عيون الجواء ـ اليوم ـ يرافقه الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عسم الرمضي, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني, والمشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع, ومحافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي.وأوضح سموه أن مثل هذه الزيارات تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتلمس احتياجات المواطنين من أهالي المحافظات والمراكز بالمنطقة والالتقاء بهم، مؤكداً أهمية التكاتف والتعاضد في الجوانب الخادمة للوطن كافة, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.من جانبه قدّم رئيس مركز الصلبية خالد بن كساب شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته وحرصه الدائم على أبناء المركز, مؤكداً أن العمل قائم على قدم وساق لخدمة المواطنين والمواطنات وفق توجيهات سموه وسمو نائبه, سائلاً المولى عز وجل التوفيق// انتهى //23:00ت م0203