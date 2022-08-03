الرباط 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واستَمَكَّنَتْ فرقُ الوقاية المدنية المغربية، مدعومة بطائرات الإطفاء من نوع "كانادير"، من إخماد النيران التي اندلعت أمس بغابات إقليم خنيفرة المغربي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية.وأشارت السلطاتُ المحليةُ للإقليم إلى أنَّ النيرانَ أتت على ما يناهز 200 هكتارٍ من الغطاء الغابوي، دون تسجيل أي خسائر بشرية، مضيفةً أنها أبقت على مستوى عالٍ من تعبئة وسائل الإطفاء وفرق التدخل حتياطاً من عودة اشتعال النيران نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة والظروف المناخية غير المواتية.//انتهى//23:15ت م0204