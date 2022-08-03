أبها 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة-مساء اليوم- حفلَ ختام الأولمبياد الوطني الثالث لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، الذي تَنَظِّمُهُ جمعيةُ رعاية الأيتام بالمنطقة "آباء" وذلك على مسرح جامعة الملك خالد بالقرعاء.وبُدِئ الحفلُ المعدُّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهدَ الجميعُ عرضاّ مرئياً عن منافسات وفعاليات النسخة الثالثة من الأولمبياد التي انطلقَتْ مطلع محرم الجاري، وشهدتْ مشاركةَ أكثر من 320 طالبًا من 27 جمعيةً أيتام حول المملكة، إضافة إلى عدد من المشرفين والعاملين والمتطوعين في اللجان التنظيمية، للتنافس في العديد من البرامج الفنية والثقافية والعالمية،إضافة إلى برنامج سياحي في أبرز معالم منطقة عسير الطبيعية والأثرية.ثم ألقى مديرُ جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير الدكتور سعد آل عمرو كلمة ثمَّنَ خلالها رعاية سموِّ أمير منطقة عسير ودعمه الأولمبياد الوطني الثالث، مشيراً إلى أنَّ جميعَ المشاركين في تنظيم الأولمبياد يحملون رسالةً هدفها بناء شخصية متزنة تؤمنُ بحبِّ الوطن وطاعة وليِّ الأمر وتأخذ دورَها بفاعلية في تقدم الوطن وتطويره جيلاً بعد جيل.وفي ختام الحفل كرَّمَ سموُّ أمير منطقة عسير الفائزين في المنافسات والجمعيات والجهات المشاركة في إنجاح الأولمبياد، حيث حصلت جمعية تراؤف لرعاية الأيتام بحفر الباطن على المركز الأول وراية الأولمبياد الذهبية، فيما حقَّقَتْ جمعيةُ إنسان من مدينة الرياض المركز الثاني، وجاءت جمعيةُ بناء من المنطقة الشرقية في المركز الثالث.// انتهى //23:27ت م0205