الصليبية 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتمديد مهرجان العنب بالقصيم لمدة 10 أيام ، والمقام بمركز الصليبية التابع لمحافظة عيون الجواء، تقديرا للإقبال الكبير و وفرة منتجات العنب بأنواعها.ونوّه سموه بما تشهده المنطقة من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما تمتاز به القصيم من منتجات زراعية ذات جودة عالية، يؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تنمية وخدمة جميع الجوانب الاقتصادية التي تدعم أبناء الوطن من المزارعين والمنتجين.وأشار سموه إلى أن تمديد مدة المهرجان سيسهم ـ بإذن الله ـ بتمكين أبناء الوطن في الحصول على فرص العمل وإيجاد النوافذ التسويقية في مثل هذه المهرجانات الزراعية، لافتاً بأن المهرجانات الزراعية تعد هدفاً إستراتيجياً يساعد في تسويق المنتجات الزراعية ومختلف الجوانب المرتبطة بتطوير الصناعات التحويلية لها.// انتهى //23:28ت م0206