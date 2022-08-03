تونس 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واساستقبلَ الرئيسُ التونسي قيس سعيِّد - اليوم- وزيرَ السياحة الجزائري ياسين حمادي الذي يزورُ تونسَ حالياً بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لاجتماع اللجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية في المجال السياحي.وجرى خلال اللقاء التطرُّق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبلَ دعمها في جميع الميادين.واكدَ الرئيسُ التونسي - وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية- أهميةَ دعم التعاون وتبادل الخبرات في المجال السياحي،والسعي إلى تذليل جميع الصعوبات؛من أجل تيسير تنقل مواطني البلدين في الاتجاهين.//انتهى//23:42ت م0207