أبها 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واستَأَهَّلُ منتخبُ مصر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً بعد فوزه على منتخب الجزائر بنتيجة 3-1 اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في ختام منافسات الدور نصف النهائي، للمسابقة.سَجَّلَ أهدافَ منتخب مصر كلٌّ من صلاح الدين مصطفى، وعبدالرحمن رشدان،ومحمد إبراهيم، بينما جاءَ هدفُ منتخب الجزائر عن طريق اللاعب لحلو أخريب، فيما حصلَ المصري رأفت خليل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وبذلك يلتقي المنتخب المصري مع المنتخب السعودي في المباراة النهائية للبطولة المقرَّرِ لها يوم 7 أغسطس الحالي.// انتهى //23:46ت م0208