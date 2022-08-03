اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلقُ على ارتفاع
الأربعاء 1444/1/5 هـ الموافق 2022/08/03 م واس
نيويورك 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واس
سَجَّلَتْ مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً - اليوم- عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلقَ المؤشرُ داو جونز الصناعي مرتفعاً 416.33 نقطةً، بما يعادل 1.29%, ليغلقَ عند 32812.50 نقطةً.
وصعدَ مؤشر ناسداك المجمع 319.40 نقطةً أو 2.59%, ليغلق عند 12668.16 نقطةً.
وارتفعَ مؤشرُ ستاندرد آند بورز 500 القياسي 63.98 نقطةً أو 1.56%, ليغلقَ عند 4155.17 نقطةً.
//انتهى//
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