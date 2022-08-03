نيويورك 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واسسَجَّلَتْ مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً - اليوم- عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلقَ المؤشرُ داو جونز الصناعي مرتفعاً 416.33 نقطةً، بما يعادل 1.29%, ليغلقَ عند 32812.50 نقطةً.وصعدَ مؤشر ناسداك المجمع 319.40 نقطةً أو 2.59%, ليغلق عند 12668.16 نقطةً.وارتفعَ مؤشرُ ستاندرد آند بورز 500 القياسي 63.98 نقطةً أو 1.56%, ليغلقَ عند 4155.17 نقطةً.‏//انتهى//23:47ت م0209