أبها 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسافتتحَ نادي أبها الأدبي فعالياتِه الصيفيةَ - مساء اليوم- بأمسية شعرية شاركَ في إحيائها الشاعران إبراهيم معدي ويحيى رديف ، وأدارها الشاعر أحمد الكبيبي ، وذلك على مسرح النادي وبحضور عدد من الأدباء والمثقفين في المنطقة.بدأتِ الأمسيةُ بكلمة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن علي آل مريع الذي أكدَ حرصَ النادي على تنظيم فعاليات ترفدُ المشهدَ الثقافي، كما أثنى على التجارب الشعرية.انتقلَ الحديثُ إلى الكبيبي حيث قَدَّمَ الشاعرين بقراءة سيرتهما الذاتية ، تلا ذلك بدءُ الأمسية الشعرية التي جاءت في أربع جولات بمعدل نصَّين لكل شاعر في ثلاث جولات ، وفي الجولة الأخيرة قرأَ كلٌّ منهما نصًّا واحدًا.وفي ختام الأمسية قَدَّمَ بعضُ الحضور مداخلات عن التجربة الشعرية لكل شاعر ، ثم قُدِّمَ درعُ النادي والشهادات التقديرية للشاعرين.// انتهى //23:51ت م0210