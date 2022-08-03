الخرطوم 6 محرم 1444 هـ الموافق 4 أغسطس 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان وجنوب السودان علي بن حسن جعفر، بمكتبه في الخرطوم، مساء الأربعاء، رئيس آلية المراقبة والتقييم الإتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان شارلس قيتواي.وجرى خلال الاستقبال استعراض مهام اللجنة ودورها في تنفيذ المرحلة الانتقالية، حيث اطلع رئيس اللجنة السفير على سير تنفيذ بنود إتفاق سلام جنوب السودان والتحديات التى تواجه عملية التنفيذ.//انتهى//00:02ت م0001