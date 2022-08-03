القاهرة 6 محرم 1444 هـ الموافق 4 أغسطس 2022 م واستعادلَ فريقُ الأهلي مع فاركو سلبيّاً بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.بهذا التعادل ابتعدَ الأهلي عن المنافسة على لقب الدوري الذي يتصدَّرُه نادي الزمالك برصيد 66 نقطةً، يليه فريقُ بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطةً، فيما احتلَّ الأهلى بهذا التعادل المركزَ الثالثَ برصيد 56 نقطةً ، بينما ارتفعَ رصيدُ فاركو إلى 36 نقطةً في المركز الثامن بجدول الدوري.//انتهى//00:57ت م0003