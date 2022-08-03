أبها 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسقَدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقةِ عسير- مساء اليوم- التعازيَ والمواساةَ لأسرة آل راسي في وفاة مفلح بن حسين آل راسي وعبدالله بن ناصر آل راسي،وذلك بمنزل الأسرة في محافظة خميس مشيط.ودعا سموُّه، اللهَ تعالى أن يَتَغَمَّدَ الراحلَيْن- اللذَين انتقلا إلى رحمة الله غرقاً خلال عبورهما أحد الأودية في محافظة طريب- بواسع رحمته ومغفرته،وأن يسكنَهما فسيحَ جنَّاته،وأن يلهمَ أهلَهما وذويهما الصبرَ والسلوانَ.وأعربَ ذوو الفقيدَين عن شكرهما لسموِّ أميرِ منطقةِ عسير على تعازيه ومواساته لهم في الفقيدَين،التي كان لها بالغُ الأَثَرِ في تخفيفِ مصابِهم.‎// انتهى //01:05ت م0005