أبوظبي 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية شهرين إضافيين وفقا لبنود الاتفاق الأساسي ومبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021.وأثنت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار ثم حل سياسي للأزمة اليمنية بما يعزز السلام و الاستقرار في اليمن والمنطقة.ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم الالتزام بالهدنة، مؤكدا على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن، مجددا التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية و الازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.// انتهى //02:00ت م0007