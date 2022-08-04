عام / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1444/1/6 هـ الموافق 2022/08/04 م واس
المدينة المنورة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطارا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
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