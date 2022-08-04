المدينة المنورة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطارا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.// انتهى //05:48ت م0011