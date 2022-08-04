إسلام آباد 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني، وخاصة سعر الروبية التي شهدت تحسناً قياسياً في ظل الأنباء الإيجابية التي تحدثت عن توصل الحكومة الباكستانية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ستحصل بموجبه على شريحة دعم اقتصادي.واهتمت صحف إسلام آباد بتجديد المملكة العربية السعودية التزامها بالعمل الدولي والتعاون لمكافحة التغير المناخي والإسهام الفاعل والمؤثر في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال من خلال مبادراتها النوعية.في الشأن الأمني أخبرت عن مقتل وإصابة أربعة من رجال الشرطة الباكستانية، جراء انفجار وقع في أحد مراكز الشرطة بمدينة كراتشي جنوب باكستان.وتناولت صحف الخميس متفرقات منها تطورات الوضع السياسي في العراق، والترحيب الدولي بالتمديد الثاني للهدنة بين الأطراف اليمنية لمدة شهرين، وسعي بنغلاديش للحصول على مساعدات من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وسط جهود لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.// انتهى //07:03ت م0014