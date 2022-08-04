المدينة المنورة 6 محرم 1444هـ الموافق 4 أغسطس 2022م واساُختتمت أمس في المدينة المنورة الدورة التدريبية التي أقامها وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، بالتعاون مع ‏ وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في أكاديمية القرآن الكريم والسنة والسيرة النبوية تحت عنوان " تأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم " وذلك عبر الاتصال المرئي .وتأتي الدورة التدريبية ضمن فعاليات البرامج الصيفية في القرآن الكريم والسنة النبوية والقيم وتنمية الذات الذي يقيمها الوقف تزامنا مع الإجازة الصيفية لهذا العام بمشاركة أكثر من 2000 مشارك ومشاركة ، متضمنة هذه البرامج عدداً من المحاور حول المقومات والمهارات الفنية والإثرائية لمعلم القرآن الكريم، ومهارات التعليم في الحلقات القرآنية، والمهارات التقنية في تعليم القرآن الكريم، ودورات في السيرة النبوية، وحفظ 300 حديث من كتاب ( اللؤلؤ والمرجان فيما انفق عليه الشيخان ) وحفظ 224 حديثاً من كتاب ( أحاديث النساء ) .يشار إلى أن وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة سُينفذ الأسبوع القادم ضمن مشروعه التدريبي " اكتساب " ، حزمةً من الدورات التدريبية في سلسلة منظومة بناء القيم وتنمية وتطوير الذات، بالتعاون والشراكة مع الوكالة المساعدة للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية ( أكاديمية التأهيل والتدريب بالمسجد النبوي ) .// انتهى //07:25ت م0016