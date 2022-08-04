واشنطن 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسذكرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ( ناسا ) أن التلسكوب "جيمس ويب" الفضائي أرسل صورة جديدة لمجرة كارت ويل (عجلة العربة)، التي تبعد نحو 500 سنة ضوئية عن الأرض .وتتكون المجرة من حلقتين، وهما حلقة داخلية مضيئة تحتوي على كمية هائلة من الغبار الساخن وحلقة ملونة محيطة بها. وتظهر الصور الملتقطة أن المجرة في مرحلة انتقالية للغاية وسوف تواصل التحول.ويكشف التلسكوب ويب من خلال قدرته على رصد ضوء الأشعة تحت الحمراء أشياء جديدة عن طبيعة مجرة كارت ويل.تجدر الإشارة إلى ان التلسكوب "جيمس ويب" هو التلسكوب الأقوى في العالم وقامت بتصنيعه على نحو مشترك وكالات فضاء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتم إطلاقه في 25 ديسمبر الماضي على متن الصاروخ ماريان من قاعدة كورو لإطلاق المركبات الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وهو خليفة التلسكوب "هابل" المستخدم منذ أكثر من ثلاثين عاما.// انتهى //07:34ت م0017