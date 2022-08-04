الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة الثامنة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الرابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (90,541,696) ريال، لصافي كمية (52,159) طن، لعدد (140) مزارعاً .يذكر أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (449,445) طن لعدد (1637) مزارع.ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.// انتهى //08:52ت م0019