الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إطلاق بطولة Tom Clancy's Rainbow Six Siege اليوم، والتي تعد رابع بطولات منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية والتي تبلغ مجموع جوائزها مليونيّ دولار أمريكي، في موسم الجيمرز الذي يعد أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية في العالم، والمُقام حاليًا في مدينة الرياض ويستمر حتى الـ 8 من شهر سبتمبر القادم .وسيشارك في البطولة التي تستمر لمدة أربعة أيام نخبة الفرق العالمية وهي: Spacestation Gaming و Team Liquid و MIBR و TSM FTX و DWG KIA و Team Falcons و WYLDE و Team BDS، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 400,000 دولار، في حين يحصل وصيف البطولة على مبلغ 250,000 دولار، ومبلغ 155,000 دولار لأصحاب المركزين الثالث والرابع.وستُلعب مرحلة المجموعات خلال يومي الـ 4 و 5 من شهر أغسطس الحالي، حيث ستتأهل 4 فرق لمرحلة نصف النهائي والتي ستقام منافساتها في اليوم الثالث من البطولة، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية في اليوم الأخير والذي سيشهد إقامة مواجهة استعراضية.وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان أن منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية تستمر في تقديم المزيد من البطولات في أشهر الألعاب الإلكترونية، مؤكداً أن بطولة Tom Clancy's Rainbow Six Siege تأتي استكمالاً لمسيرة إقامة البطولات العالمية .ومن المقرر أن تُبث فعاليات بطولة Tom Clancy's Rainbow Six Siege مباشرة على حسابات موسم الجيمرز في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مع دعمٍ لـ 8 لغات مختلفة؛ لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة متابعة جميع أحداث المنافسات .// انتهى //09:08ت م0022