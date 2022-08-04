القاهرة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وزيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محلياً بمنظومة النقل.وتطرقت إلى تطورات الأوضاع الفلسطينية، مشيرةً إلى استمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعبرين الرئيسيين الواصلين مع قطاع غزة مما يكبد القطاعين التجاري والصناعي خسائر فادحة.وسلطت صحف الخميس الضوء على قرار تحالف دول "أوبك بلس" بشأن زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر.وأبرزت الترحيب الدولي الواسع بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين، والتأكيد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى مناشدة منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي من أجل توفير 7ر123 مليون دولار للقيام بإنقاذ الأرواح في القرن الأفريقي، حيث يواجه الملايين الجوع بسبب أزمة الغذاء غير المسبوقة.// انتهى //10:35ت م0027