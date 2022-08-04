جدة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسدعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء، والهيئة الدائمة المستقلة‎ لحقوق الإنسان، والمنظمات المعنية، لإحياء اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، والذي يحتفل به العالم الإسلامي في الخامس من أغسطس من كل عام .وحثت الأمانة العامة الدول الأعضاء على التضامن مع الشعوب الإسلامية في هذا اليوم، الذي أقره مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الدورة الثامنة والأربعين التي انعقدت في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية في مارس 2022، داعية إلى اغتنام هذه المناسبة لاتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حقوق‎ ‎الإنسان والانتقال بها إلى مكانة أرقى عبر الحوار والتعاون والتعليم والتوعية.ويتسق الاحتفاء باليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، مع الأهداف المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والمتمثلة‎ في تعـزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان ‎ وتأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي منحت البشرية حضارة عالمية.// انتهى //11:10ت م0032