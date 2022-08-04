الطائف 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واستعد محافظة الطائف أحد الوجهات السياحية المحببة لسكان المملكة، إذ تمتاز بتضاريسها المتنوعة ومتنزهاتها الوفيرة التي تتنوع فيها النباتات الطبيعية، كما تزخر بالعديد من الإطلالات على قمم الجبال، ويوجد فيها مجموعة كبيرة من المباني والأماكن ذات الطابع الأثري.ومن هذا المنطلق استمرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في تطوير قطاع الطرق بالمحافظة حتى بلغ مجموع أطوالها 2207 كلم؛ فيما حرصت على تطبيق أعلى مستويات الجودة فيها.وتعكف الوزارة على تنفيذ العديد من مشاريع الطرق بالمحافظة ومن تلك المشروعات تنفيذ طريق مطار الطائف الجديد الذي يبدأ من طريق الطائف/الرياض السريع ومن ثم الربط بطريق سوق عكاظ وصولاً إلى مطار الطائف، إلى جانب تنفيذ ازدواج طريق تربة / حضن والذي سوف يخدم الطائف الجديد وكذلك ميدان سباق الهجن بالإضافة إلى المدينة الصناعية، ومن المشاريع الكبرى في محافظة الطائف ربط طريق السيل الكبير بطريق الطائف / الرياض السريع والذي سوف يسهم عند اكتمال المشروع في تقليص مسافة الرحلة على كافة المركبات وخصوصاً الشاحنات دون الحاجة لدخول مدينة الطائف، ومن المشاريع المهمة بالمحافظة استكمال تنفيذ الطريق الدائري بمحافظة الطائف للربط مع طريق الطائف / الباحة.ويعد طريق الطائف الرياض السريع، وطريق مكة المكرمة الطائف"السيل"، وطريق مكة الطائف "الهدا"، وطريق الطائف الباحة، من أهم الطرق التي تربط المحافظة بالمناطق الأخرى، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ عددٍ من الخطط والبرامج والمشاريع لصيانة تلك الطرق بشكل دوري، وفق إستراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي سترّسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وتعزز اقتصادها المحلي وارتباطه بالأسواق الدولية والعالمية، وتدعم قطاعات حيوية هامة مثل السياحة والحج والعمرة.وكثفت الوزارة عملها في أعمال الصيانة والتشغيل وذلك عبر طريق الطائف الرياض؛ حيث تمت إعادة السفلتة لسطح الطريق وتزويده بالدهانات ووسائل السلامة المرورية بطول 86 كلم، في حينيجري العمل على المتبقي، بطول 129كلم.وفيما يتعلق بطريق الطائف الرياض، فقد تم استبدال وإعادة إنشاء 11 عبارة صندوقية من أصل 40 عبارة والعمل جارٍ على الباقي منها.كما نفذت الوزارة عمليات صيانة على طريق الهدا شملت إعادة سفلته لسطح الطريق ودهانات مرورية ووسائل سلامة مرورية بطول 16 كلم، حيث تم على ذات الطريق تنفيذ حواجز خرسانية بطول 3 كلم.وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المتمثلة في تعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير طرق تتمتع بمستوى عالٍ من السلامة والجودة، والوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالمياً في جودة الطرق.// انتهى //11:16ت م0035