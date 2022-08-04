طوكيو 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأمرت السلطات اليابانية اليوم نحو 500 ألف شخص بإخلاء منازلهم في شمال اليابان، بسبب الأمطار الغزيزة والفيضانات التي غمرت بعض المناطق.وأوضحت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث اليابانية أن الإخلاء شمل مناطق نيجاتا وإيشيكاوا وياماجاتا، حيث وصل مستوى الأمطار فيها إلى 560 ملم خلال 24 ساعة، أي 2.5 ضعف كمية الأمطار التي تهطل عادة في شهر أغسطس بأكمله، مشيرة إلى ورود تقارير حول فقدان العديد من الأشخاص وانقطاع الكهرباء وإمدادات المياه.// انتهى //11:16ت م0036