الخرطوم 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أمس بالخرطوم، بوزير الدفاع التشادي الجنرال داؤود يحي إبراهيم، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.ولفتت الانتباه إلى إعلان البعثة المشتركة التي تضم خبراء من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومركز السيطرة على الأمراض الأمريكي بأتلانتا- أمريكا، عن خلوّ السودان من الفيروس المتحور لشلل الأطفال.ونقلت صحف الخميس عن الأمم المتحدة أن ربع سكان السودان البالغ عددهم 40 مليوناً يواجهون "انعداماً حاداً للأمن الغذائي" في وقت أعلن برنامج الغذاء العالمي خفض الحصص الغذائية في البلاد بسبب نقص التمويل.وأولت اهتماماً بالمباحثات التي أجراها عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس أمس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، والتي تركزت حول استئناف العملية السياسية بالسودان، وتشكيل المؤسسات.وسلطت صحف السودان الضوء على استضافة موسكو أمس أعمال لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في جمهورية السودان وروسيا الاتحادية، واستعرضت الدورة سبل تطوير العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات.// انتهى //11:18ت م0038