جيزان 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واساختتم فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان أمس، برنامج "مهارات الحوار الشبابي" بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم الرياني وممثلين عن وزارة الرياضة ومدير البرنامج منصور بن عبدالرحمن القباع .وأوضح نائب مدير فرع الرياضة والمشرف على البرنامج عقيل بن صالح صعابي، أن اللقاء الذي استمر لمدة 5 أيام بمشاركة 50 شاباً وفتاة، هدف إلى تعزيز ثقافة ومهارات الحوار لدى الشباب، من خلال حزمة متكاملة من البرامج الموجهة لتنمية المهارات وعدد من اللقاءات الحوارية الأخرى، لافتاً النظر إلى أن قضايا الشباب تحظى باهتمام كبير ومتواصل من قبل وزارة الرياضة.من جانبه أشار قائد البرنامج وجدي زيدان إلى ‏أن البرنامج ألقى الضوء على عدد من المهارات التي تهدف إلى تطور مهارات الشباب في الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر سعياً من فرع وزارة الرياضة للاهتمام بشريحة الشباب وتمكينهم للمشاركة في تنمية الوطن تماشياً مع "رؤية المملكة 2030".// انتهى //11:19ت م0039