برلين 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأعلنت قوات الإطفاء الألمانية استعانتها بقوات الجيش لمواجهة حريق نشب في غابة جرونيفالد ببرلين.وأوضح متحدث باسم الإطفاء أن مواد الذخيرة المخزنة في موقع تابع للشرطة وموجة الجفاف التي تشهدها الغابة، تمثل تحدياً كبيراً.وكانت الحرائق قد اندلعت في وقت مبكر صباح اليوم بعد انفجار غير مقصود بموقع تابع للشرطة بمحاذاة الغابة, الأمر الذي تسبب في وقف حركة النقل الإقليمية وحركة القطارات المحلية كما تم إغلاق أحد الطرق السريعة الرئيسية ببرلين، بحسب ما ذكرته هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" .// انتهى //11:36ت م0042