تونس 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم باللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير السياحة الجزائري ياسين، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لاجتماع اللجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية في المجال السياحي.وتناولت إعلان وزارة الداخلية الموريتانية تسجيل خسائر بشرية و مادية في مناطق مختلفة من البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب الأمطار والسيول.وأشارت صحف الخميس إلى تطورات الأوضاع الفلسطينية، مشيرةً إلى استمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعبرين الرئيسيين الواصلين مع قطاع غزة مما يكبد القطاعين التجاري والصناعي خسائر فادحة.وعرجت على الترحيب الدولي الواسع بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين، والتأكيد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.وكتبت صحف تونس عن نزوح آلاف الصوماليين من مناطقهم بسبب الجفاف باتجاه مدينة "دولو" على الحدود مع إثيوبيا؛ يأتي ذلك مع تحذير منظمة الفاو من مجاعة وشيكة في المنطقة.// انتهى //12:08ت م0044