الباحة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسدشّن وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري أمس، فعاليات مهرجان الأطاولة التراثي في نسخته السادسة، بتنظيم من جمعية التنمية بالأطاولة.وشهد حفل الافتتاح، عرضاً عن فعاليات المهرجان، وأوبريتاً وطنياً بهذه المناسبة بعنوان "سارعي للمجد"، كما كرم وكيل إمارة منطقة الباحة الرعاة والمساهمين في نجاح الفعاليات.وأوضح عضو الجمعية مسفر ناصر هطيل، أن المهرجان بنسخته السادسة يتضمن حزمة من البرامج والفعاليات التي تحاكي الماضي وتبرز الحاضر المشرق، ومنها الوادي التراثي الذي يعزز الرابط البيئي بين الأجيال المشاركة، وطريقة الحرث والبناء بالحجر والحصاد في الماضي، والعديد من الفعاليات كزفّة العروس قديماً والألعاب الشعبية،وغيرها من الأنشطة مثل الأسر المنتجة ومسرح الطفل والمسابقات والبرامج الحية.//انتهى//12:17ت م0046