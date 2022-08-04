عنيزة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسيضبط موسم عنيزة للتمور 43 الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة ومكتب وزارة الزراعة والبيئة والمياه بعنيزة جودة التمور الواردة إلى ساحة المزاد عبر الفحص المخبري لحماية المستهلك، وذلك في المختبر التابع لبلدية عنيزة الموجود في الموسم تحت شعار "تمورنا صحية".وتتم عملية الفحص بأيدٍ سعودية مدربة عن طريق سحب تمرات بطريقة عشوائية للتأكد من نوعية التمور وعدم خلطها مع أصناف أخرى، إضافة إلى تحديد نسبة الشوائب فيها ونسبة الإصابة الحشرية.// انتهى //12:22ت م0049