لندن 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأوردت الصحف البريطانية الصادرة اليوم أنباءً عن عزم بنك إنجلترا المركزي زيادة سعر الفائدة الرسمي للمرة السادسة على التوالي، وذلك ضمن إطار خطط البنك لكبح جماح التضخم المتصاعد.وتناولت الحملات الدعائية لمرشحي خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، مبرزة إعلان وزير الداخلية السابق ساجد جافيد، دعمه حملة وزيرة الخارجية، ليز تروس، على حساب وزير المالية السابق ريتشي سوناك.وتطرقت إلى تقارير عن الأوضاع في اليمن بعد الإعلان الأخير عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لشهرين إضافيين، مشيرة إلى ضرورة تحقيق سلام دائم في البلاد.وعرجت صحف لندن على تداعيات مقتل تنظيم القاعد الإرهابي أيمن الظواهري، في كابول على يد القوات الأمريكية.// انتهى //12:24ت م0050