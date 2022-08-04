حائل 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة حائل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، نتائج القبول للعام الجامعي ١٤٤٤هـ، للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات بكليات الجامعة والفروع، وذلك بعد إجراء الفرز الإلكتروني وفق معايير القبول وعدد المقاعد وترتيب الرغبات.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، أن عدد المقبولين وصل إلى ١٠٣٢٥ طالباً وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، منهم ١٧٠٠ في المسار الصحي، و ٥٠٠٠ في التخصصات الهندسية والعلمية والإدارية، و ٢٠٠٠ في التخصصات الإنسانية، كما تم قبول ١٦٢٥ في مرحلة الدبلوم في الكلية التطبيقية في المركز الرئيس، وفروع الجامعة في محافظة الحائط والشملي وسميراء .وبين الدكتور الشمري أنه يمكن للمرشح الدخول على طلب القبول من خلال بوابة القبول، والاطلاع على نتائج الترشيح والتخصص الذي تم ترشيحه عليه، وتأكيد القبول لمن تحققت رغبته بالقبول، ويرغب في تثبيت قبوله بالجامعة على الرغبة المقبول عليها، دون طلب ترقية لرغبة أعلى، كما يمكن للمرشحين تأكيد القبول مع الترقية لمن لم تتحقق رغبته الأعلى، وتم قبوله على رغبة أدنى، ويرغب في تأكيد القبول مع الترقية، علماً بأن الترقية ستكون وفقاً للمقاعد الشاغرة والنسبة الموزونة، كما يمكن رفض القبول لمن تم قبوله بالجامعة، ولا يرغب في الدراسة بجامعة حائل، ولا يحق له المطالبة بالمقعد مرة أخرى ، مؤكدآ أن جميع عمليات القبول والفرز والترشيح تمت بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري، وأنه لا يوجد أي تعاملات يدوية في مرحلة القبول.يُذكر أن الجامعة ستستمر في توفير الدعم من خلال منصة "تراسل"، وأيضًا خدمات "مستفيد" على منصة تويتر التي تنفذها وحدة المستفيدين في إدارة الإعلام الجامعي، حرصًا من الجامعة على خدمة المرشحين وتلقي استفساراتهم.// انتهى //12:31ت م0052