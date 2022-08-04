بريدة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي على أهمية تقديم كافة الخدمات للعاملين بمدينة التمور من مسوقين ومزارعين، مشيراً إلى أن التخطيط المسبق لمنظومة الخدمات بمدينة التمور ترجمه مثالية لحركة البيع والشراء داخل السوق وتنظيم المسارات وتنوع الفعاليات.جاء ذلك خلال تفقده اليوم لمدينة التمور ببريدة والاطلاع على حركة البيع والشراء، والفعاليات البرامج الثقافية والتوعوية والترفيهية التي يقدمها المهرجان لشرائح المجتمع المتعددة.وبين الرجيعي أن المهرجان يحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، ويشهد حراكاً اقتصادياً هاماً لمنطقة القصيم، يجسده حجم المبيعات وكميات التمور الواردة للسوق, مشيراً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تولت هذا العام تنظيم المهرجان والإعداد له لتحقيق كل مايخدم المزارع والمسوق والمستفيد.// انتهى //12:42ت م0054