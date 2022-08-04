تونس 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسعقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، و المنظمة العربية للطيران المدني "عن بعد" اليوم، ندوة علمية لتوحيد مشروع المعجم الموحد لمصطلحات الطيران المدني، بمشاركة خبراء مراجعين للمعجم من المملكة العربية السعودية والأردن ولبنان والسودان والمغرب.وتم خلال الندوة مناقشة العديد من المصطلحات التقنية، واختيار المناسب منها.يذكر أن إعداد مشروع المعجم الموحد لمصطلحات الطيران المدني استفاد من معاجم سابقة وأضاف إليها ما استحدث من مصطلحات وعلى تقارير بعض المنظمات الدّولية كما روعي في ضبطه المزاوجة بين البعد الدّولي والبعد العربي في إطار ما تعرفه منظومات الطيران من تطوّر عبر العالم.وفي ختام الندوة أوصى السادة الخبراء بطبع المعجم ووضعه رهن إشارة المهتمين والباحثين.// انتهى //12:48ت م0055