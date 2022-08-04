الدمام 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، فرصة استثمارية لإزالة السيارات المهملة والهياكل والمعادن التالفة والقوارب واللوحات والمظلات والأنقاض وإعادة تدويرها في حاضرة الدمام، بهدف إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والمحافظة على سلامة البيئة.وأوضحت الأمانة أن هذه الفرصة الاستثمارية، تأتي امتداداً لجهودها في دعم المشاريع والمبادرات الاستثمارية والتي تهدف إلى دعم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز مفهوم جودة الحياة.وبينت أمانة الشرقية أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي ضمن 230 فرصة استثمارية طرحتها الأمانة، داعية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، وتطبيق (فرص) أو التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.// انتهى //13:31ت م0072