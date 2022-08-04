الطائف 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسأزالت أمانة الطائف أكثر من 850 طناً من مخلفات البناء والحفريات خلال العام الحالي.وأوضحت الأمانة أن 15 فرقة ميدانية مدعومة بأكثر من 50 آلية ومعدة عالجت مخلفات البناء والحفريات وتحسين المظهر العام والقضاء على التشوهات البصرية، حيث عملت الفرق على التجاوب السريع مع البلاغات الواردة عبر منصة "بلدي" وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين عبر منصة "ممتثل".كما رصدت مؤشرات الأداء بغرفة تحسين المشهد الحضري بأمانة الطائف انخفاضاً ملحوظاً في كمية المخلفات المرصودة والمرفوعة .// انتهى //13:45ت م0075