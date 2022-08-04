عام / أمانة الطائف تزيل 850 طناً من مخلفات البناء للقضاء على التشوهات البصرية
الخميس 1444/1/6 هـ الموافق 2022/08/04 م واس
الطائف 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واس
أزالت أمانة الطائف أكثر من 850 طناً من مخلفات البناء والحفريات خلال العام الحالي.
وأوضحت الأمانة أن 15 فرقة ميدانية مدعومة بأكثر من 50 آلية ومعدة عالجت مخلفات البناء والحفريات وتحسين المظهر العام والقضاء على التشوهات البصرية، حيث عملت الفرق على التجاوب السريع مع البلاغات الواردة عبر منصة "بلدي" وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين عبر منصة "ممتثل".
كما رصدت مؤشرات الأداء بغرفة تحسين المشهد الحضري بأمانة الطائف انخفاضاً ملحوظاً في كمية المخلفات المرصودة والمرفوعة .
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