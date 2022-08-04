بريدة 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب الحشاني، يرافقه أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي.ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية، مشيداً بجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات بلدية وإسكانية تسهم في دعم البرامج والخدمات التنموية بالمنطقة.وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية في المنطقة، ودعم المشاريع البلدية والإسكان، واستعراض جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومخرجات القطاع البلدي بالمنطقة.// انتهى //13:50ت م0078