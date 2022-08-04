الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسدشن معالي نائب الوزير للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي "المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية (دليل الشركات)", بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO), بحضور نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة المهندس طامس بن علي الحمادي، ومشاركة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية "لتنمية المجتمع" أحمد بن صالح الماجد.وتسهم المواصفة في رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز دور الشركات في تفعيلها مما ينعكس على إسهام القطاع الخاص في تنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة.كما تتناول المواصفة عدة محاور رئيسية، من أبرزها المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادئها وقضاياها الجوهرية، وتستعرض أهم نماذج التشغيل للمسؤولية الاجتماعية وأساليب توفير الموارد المالية، بالإضافة إلى تحديد أهم المهارات والمعارف الخاصة بفريق العمل بالمسؤولية الاجتماعية، وكيفية بناء إستراتيجيتها المرتبطة برؤية وإستراتيجية الشركة، وتحديد الهيكل التنظيمي مع كيفية تقييم الأثر للمبادرات.ويختم دليل المواصفات محتوياته بنبذة عن تقارير المسؤولية الاجتماعية.// انتهى //13:54ت م0079