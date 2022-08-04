الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسنفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر يوليو، نتج عنها (181,656) عملية فحص، في أنشطة النقل البري والبحري، منها (178,998) عملية فحص لمركبات النقل، و(273) عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (1275) زيارة.ورصدت الهيئة خلال الحملات، (19,366) مخالفة، وسجلت عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض (22,939) مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية (10) مخالفات في أنشطة النقل البحري، من خلال (1110) عمليات فحص ميدانية.وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي مايو (91%)، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (99%).وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم إصدار كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي لنقل الركاب بين مدن المملكة أو إلى خارجها، وتحميل البضائع بطريقة غير آمنة في الشاحنات، إضافة إلى تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل.وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ومن ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة العامة، وأخيراً نقل السيارات وسحب المركبات.يذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات, حيث بلغت (9597) مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ (4238) مخالفة، ومن ثم المنطقة الشرقية لتسجل (2322) مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة (893) مخالفة.// انتهى //14:02ت م0080