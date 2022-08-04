نجران 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسدعت جامعة نجران طلاب وطالبات الجامعة للمشاركة في النسخة الأولى من "هاكاثون أوكساچون" بالشراكة مع وزارة التعليم ومسرّعة "بلوسوم"، المتخصصة في تعزيز الشمولية في ريادة الأعمال عبر الرابط التالي : https://www.neom.com/ar-sa/regions/oxagon/hackathon.ويهدف الهاكاثون الذي يقام في الرياض من 6 إلى 8 أكتوبر بمشاركة جامعات سعودية حكومية وخاصة، إلى دفع منظومة التعاون المشترك في مجتمع الشركات الناشئة في المملكة، من خلال تقديم الدعم الشامل للموهوبين والموهوبات في مجالات الابتكار والتقنية والتصنيع وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.وسيركز "هاكاثون أوكساچون" على أربعة مجالات تمثل طموحات نيوم الصناعية، وهي: التكنولوجيا في خدمة الإنسان، والابتكار لتطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات ندرة المياه، وحلول الطاقة المتجددة، وابتكارات الهيدروجين الأخضر والوقود الكهربائي اللذين يعكسان التزام المملكة باستكشاف بدائل للطاقة النظيفة.// انتهى //14:19ت م0083