الرياض 06 محرم 1444 هـ الموافق 04 أغسطس 2022 م واسشاركت "الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال" في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي يصادف الأسبوع الأول من شهر أغسطس من كل عام.وأطلقت الجمعية، حملة توعوية تثقيفية عن الرضاعة الطبيعية شعارها (لننهض بالرضاعة الطبيعية - ندعم ونثقف).ويتم خلال الفعالية عقد محاضرات افتراضية علمية تثقيفية لجميع فئات المجتمع، وكذلك حملة توعوية داخل الأسواق المركزية، يتم فيها التعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية وكيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه الأم المرضع والإجابة على استفسارات السيدات الحاضرات.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور معاذ بن عبدالرحمن التريكي أن نسبة الرضاعة الطبيعية في المملكة لا تتجاوز 10%، مشيراً إلى أن الجمعية تأخذ على عاتقها دعم وتشجيع ونشر ثقافة الرضاعة الطبيعة، مضيفاً أن الجمعية خصصت ميزانية خاصة لدعم أبحاث الرضاعة الطبيعية في المملكة بهدف التعرف على نسب الرضاعة الجديدة وكذلك المعوقات والصعوبات لكي تتم معالجتها بهدف رفع معدلات الرضاعة الطبيعية.// انتهى //14:28ت م0085